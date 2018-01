Jorge Javier Vázquez explica su bronca con Risto Mejide

Jorge Javier Vázquez ha escrito en su blog personal de Lecturas, cómo se siente respecto a la bronca vivida con Risto Mejide en uno de los programas de Got Talent.



El presentador siempre ha tenido sus roces con Risto Mejide en el programa, pero aun así eran amigos y las cosas siempre se acababan solucionando, de hecho se tomaban las broncas con mucho humor, aunque parece que esta vez no ha sido igual que otras: "Durante las grabaciones de las audiciones sí que hubo bronca heavy entre Risto y yo. Muy heavy".



Jorge Javier ha querido contar a todos los seguidores de su blog cómo fue la bronca esta vez, y por qué ha tenido tanta repercusión. "Echo la vista atrás y tampoco sé muy bien lo que me llevó a saltar. O sí lo sé, pero tampoco quiero incidir en ello porque Risto tendrá su versión, yo la mía y la verdadera será la mezcla de las dos", confesaba el catalán.



Parece ser que la disputa tuvo lugar después de una de las actuaciones, tras la que Jorge Javier expresó su opinión, y el marido de Laura Escanes le mostró su desacuerdo: "Risto me replicó de una manera que me sacó de mis casillas, apareció mi vena flamencona, y le canté las cuarenta", aseguraba el presentador de Sálvame.





Todos los medios se hicieron eco de la bronca entre los dos miembros del jurado de Got Talent, lo que parece haberle sentado mal al presentador y por eso ha decidido sincerarse y contar su versión de la "bronca".