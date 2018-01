El cabreo de Belén Esteban porque 'Sálvame' quiere bajarle el sueldo

El 2018 no ha empezado como le gustaría a Belén Esteban y es que a pesar de que lo hizo desde el plató de Sálvame con motivo de las campanadas, todavía no hemos vuelto a ver a la colaboradora en las tardes de Telecinco. La ausencia podría deberse a que 'la princesa del pueblo' no estaría de acuerdo con las condiciones de su renovación de cara a este año.

Según desvela en exclusiva la revista Lecturas, La Fábrica de la Tele habría decidido bajar el sueldo a Belén y esta decisión no habría sentado nada bien a la que sin duda ha sido una de las grandes estrellas del programa. "Le ha sentado fatal, no entiende que le quieran bajar el sueldo. Ha sido un palo grande acostumbrada a ser la niña mimada de la casa" explica una fuente cercana a la revista Lecturas sobre la renovación de la Esteban, que se encuentra en plena negociación.

La misma revista sentencia que después de que su hija, Andrea Janeiro, le prohibiese tanto hablar de ella como de Jesús Janeiro, la colaboradora se ha convertido en un perfil a la baja en el programa, considerando que solo interesa a la audiencia cuando tiene problemas y los airea públicamente, recordando 'Belenazos' tan aclamados y exitosos como el de cuando volvió tras superar su adicción o cuando se enfrentó al defensor del menor, consiguiendo un share histórico.

Según Lecturas, Belén contaba con una nómina mensual de La fábrica de la tele de 60.000€, por acudir durante tres tardes a la semana a Sálvame y cuatro veces al mes al Deluxe, variando la cantidad económica cuando concedía entrevistas, por las que ha podido llegar a cobrar hasta 50.000€. Sin embargo, Belén tendrá que adaptarse a partir de este año a su nuevo sueldo ya que desde la productora no están dispuestos a ceder a sus peticiones y un representante sentencia a la revista: "Su valor en el mercado baja si no tiene trama".