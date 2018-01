María Lapiedra se enfrenta a María Patiño y Jordi Martín en el 'Deluxe'

Este sábado por la noche María Lapiedra se sentaba en Sábado Deluxe en medio de toda la vorágine surgida tras hacerse público su romance con Gustavo González, y lo hacía enfrentándose a las amigas de su actual pareja: María Patiño y Gema López, viviendo unos de los momentos más tensos de la noche.

Lapiedra, que se ha convertido en la absoluta protagonista de Sálvame, empezaba su entrevista sentada enfrente de Jorge Javier, María y Gema, rompiendo Patiño el hielo explicando el motivo de su enemistad con la entrevistada: "me llama la atención el soportar que esta persona me llame zorra", y mientras la actriz intentaba justificarse María aseguraba: "Si yo hubiese llamado a esta señora zorra en público o en privado a mí me hubiesen machacado porque se supone que juzgo a una mujer o por su pasado o por su forma de ser o su forma de vestir...".

La presentadora de Socialité además defendía su idea de que Lapiedra y su marido habían orquestada esto para solucionar sus "graves problemas económicos", acusando también a Gustavo González de la falta de vehemencia a la hora de "defender a su familia".

María Lapiedra, visiblemente afectada, explicaba porque le había dedicado estas palabras a Patiño, y es que según la colaboradora de Cazamariposas María Patiño aseguraba que ella se "había inventado unos malos tratos de hace diez años con Ramiro Lapiedra", desvelando que supuestamente la catalana "había cogido un bate de beisbol para golpearse la cabeza y después denunciarlo".

Esta fue la gota que colmaba el vaso y propiciaba la guerra en el plató del Deluxe, enzarzándose las dos en una fuerte discusión que ni Jorge Javier podía parar. Patiño tachaba de "deleznable" la actitud de Lapiedra, que mostraba su cara más antipática ante los espectadores.

Sin embargo, con la llegada de la psicóloga los traumas de María Lapiedra salieron a flote y no pudo contener las lágrimas, reconociendo Patiño que en el fondo le daba pena y asegurando que sí continuaba con su relación con Gustavo González ya se conocerían mejor, fundiéndose ambas en un abrazo.

Pero con María no protagonizó el único enfrentamiento, también con Jordi Martín, a quien vetó de su entrevista. Sin embargo, el paparazzi entraba por vídeo, a lo que María respondía tajante: "Cuando acabe de hablar este subnormal, empiezo yo".

Ante las acusaciones de Jordi, Lapiedra aseguraba: "Se inventó una conversación de whatsapp por 200 euros, si él es pobre no es mi culpa", abandonando el plató.