OT: Los concursantes reciben una nueva bronca por parte de la directora de la academia

Noemí Galera ha vuelto a echarles la bronca a los chicos de la academia por un par de temas. La directora de la academia llegaba ya enfadada a hablar con los concursantes.

Lo primero que les dijo fue que cuando quieran pedir algo, se acerquen a recepción y lo pidan, no le griten a la cámara y digan: "A Twitter, que le digan a mi novio que me manden...", tras lo que Ana Guerra pedía perdón. El otro día le pidió a su novio gel de ducha a través de las cámaras, lo que no ha gustado nada a la dirección del programa.

Lo segundo por lo que les echaba la bronca era por la falta de concentración: "Mamen está bastante disgustada con vuestra actitud hoy en la clase, sobre todo os lo digo a vosotros dos", aseguraba Noemí señalando a Roi y a Cepeda. "Ayer os reunía aquí para pediros concentración, y la concentración me la paso por el arco del triunfo...", continuaba la directora de la academia.

Noemí Galera parecía muy enfadada y decepcionada con los chicos, y Ana Guerra se mostraba muy arrepentida por haberle pedido gel a su novio a través de las cámaras. Todos los chicos parecían avergonzados tras esta última bronca de su directora.