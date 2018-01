María Teresa Campos y Ana Rosa Quintana cara a cara tras sus últimos dardos

La relación entre María Teresa Campos y Ana Rosa Quintana siempre ha generado mucha expectación, siendo la animadversión entre las "reinas de las mañanas" motivo de portadas y titulares en un sin fin de ocasiones. Sin embargo las presentadoras nunca han hablado claro al respecto, jugando a enviar alguna que otra "pulla" cuando le preguntaban al respecto, siendo la última María Teresa.

La matriarca de Las Campos volvía a la televisión para sentarse en el sofá de Risto Mejide. Cuando el publicista le preguntaba por los "piques" entre ambas, esta no dudaba en responder con unos cuantos dardos sembrando así la polémica. "Eran momentos difíciles en mi vida y en esos momentos, es cuando el que de verdad es compañero como tiene que ser trata de echarte un capote, y yo nunca he consentido que nadie hable mal de un compañero" defendía María Teresa, que sentenciaba sobre Ana Rosa: "Yo te puedo querer mucho, pero también te puedo decir que tú firmaste el contrato antes de que yo me fuera", demostrando así que la mala relación era tan cierta como se comentaba. Ana Rosa por su parte no entraba en la guerra y confesaba que ella quiere a su compañera y cualquier cosa que haga le parece bien, sin embargo aseguraba que no había visto la entrevista.

Pero después de que resurgieran los comentarios sobre la supuesta rivalidad, María Teresa y Ana Rosa se han vuelto a ver las caras y es que la primera ha acudido al programa de Quintana para presentar junto a Bigote Arrocet el que es su primera canción juntos. Un villancico a dúo con el que Mediaset ha decidido felicitar las Navidades.

Durante la entrevista María Teresa no ha estado tan cercana como acostumbra, incluso podríamos decir que ha sido una entrevista de lo más fría siendo las bromas de Edmundo lo único que rompía el tenso ambiente, aunque en ningún momento han abordado el tema de su enfrentamiento, centrándose en su nueva canción y el viaje a Nueva York de Las Campos que veremos en la nueva temporada de su reality.

Pero Teresa no ha querido abandonar el plató sin mandar uno de sus mensajes cargados de significado y emocionada ha comentado: "Muchísimas gracias porque aquí hay muchas personas que me recuerdan a una etapa muy feliz de mi vida", despidiéndose juntas del programa con un cariñoso apretón de mano.