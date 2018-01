Jesulín de Ubrique demandado tras su último enfrentamiento con la prensa

Tal y como pudimos comprobar este sábado por las cámaras de Socialité, Jesulín de Ubrique ha vuelto a desplegar su peor carácter ante los medios de comunicación y protagonizaba una nueva agresión contra un equipo de reporteros del programa de María Patiño. Una actuación por parte del marido de María José Campanario que podría llevarle de nuevo a los tribunales.

Por si los frentes abiertos del torero y su mujer no fuesen suficientes, parece que Jesús Janeiro ha querido sacar de nuevo su faceta menos afable a pasear y muy alejada de la que muestra en su revista de cabecera, según desvela la demanda interpuesta por La Fábrica de la tele. "Con la intención de quitarle el equipo de grabación para impedir que este no pudiera grabar, y al no poder quitarle a Roberto dicho aparato este rompe el mismo al tirar de el con fuerza incluso hasta en varias ocasiones" asegura dicha demanda con unas imágenes adjuntas que demuestran el mal estado del equipo técnico.

Mientras otro de los miembros intentaba tranquilizar a Jesús Janeiro este "arremete contra Jorge con una bofetada" continúan desvelando en la demanda, acompañada de un parte de lesiones que demostraría la agresión por parte de Jesulín de Ubrique que abre un nuevo enfrentamiento con la prensa y más concretamente con Telecinco, respaldado por María José Campanario.

Una actitud muy distinta a la que mostraba este verano María José con los compañeros de la prensa, a quienes intentó convertir en sus cómplices y aliados durante su ingreso en un centro especializado en enfermedades mentales.