Francisco Rivera hace llorar a Susanna Griso

Susanna Griso ha decidido abrir su corazón a un colaborador muy especial. Francisco Rivera ha sido el encargado de entrevistar a la presentadora durante el trayecto hacia la ceremonia de entrega de los Premios Ondas.

En esta conversación tan emotiva con Susanna, la presentadora de 'Espejo Público' ha hablado sin ningún tipo de tapujos sobre su vida personal. Desde el accidente de tráfico que vivió con su hija hasta el largo proceso de adopción de su tercer hijo.

Y es que la catalana y su marido decidieron ampliar la familia tras la llegada de Mireia (12 años y Jan (15): "Con tres me quedo, ya somos familia numerosa. Lo mío no ha sido una ventolera. Ha sido una decisión muy pensada durante 25 años y llevo 8 años con el proceso de adopción. Siempre he pensado que en un país muy lejano había un niño esperándome. Mi reloj biológico empezó brillar intensamente a los 30 años. Antes me quería realizar profesionalmente. Yo he disfrutado tanto durante los embarazos que habría sido madre de una familia numerosísima. Mi madre tuvo 7 hijos y hubiera seguido ese camino".

El recuerdo de su madre, Monserrat Raventós

Unas palabras que siguieron al recuerdo a su madre, Monserrat Raventós, fallecida el pasado 21 de noviembre en Barcelona: "Hace 7 años me acompañó a recoger el Ondas, pues sí la verdad es que sí que la echo de menos".

Y es que esta era la primera vez que una premiada recibía un Ondas por segunda vez. Susanna Griso ganaba 64ª edición el premio Ondas a mejor presentadora "por su profesionalidad y buen hacer periodístico en diez años del programa matinal de Antena 3, enmarcado en un discurso cercano y amable".