La confesión íntima de Ada Colau de la que todo el mundo habla: "Tuve una novia italiana durante dos años"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acudió este sábado al programa Sálvame Deluxe para conceder su entrevista más íntima, sorprendiendo a todos los espectadores y generando un gran revuelo en las redes sociales.

Duramte su intervención, hizo un repaso de sus orígenes humildes y su juventud marcada por el activismo, así como de sus primeros amores y confesó que, aunque actualmente mantiene una relación con Adriá Alemany, miembro de ´Barcelona en comú´ y padre de sus dos hijos, hubo una persona que dejó en ella una gran huella: "He tenido una relación de muchos años con una mujer italiana"... "Era la primera vez que me enamoraba de una mujer, fue una relación larga, de dos años. A lo mejor ni mis asesores lo sabían".

Colau también confesó que vivió una adolescencia en la que el alcohol y las fiestas tuvieron gran protagonismo: "Tuve mi época, me cogí mis borracheras como buena adolescente... Tocaba salir y tocaba emborracharse, si no lo hacías eras muy rara", relató ante un Jorge Javier Vázquez que no pudo ocultar su asombro, consciente de que sus declaraciones serían este domingo recogidas por todos los medios de comunicación nacionales. "¿Crees que esto te puede perjudicar políticamente?", le preguntó. "No", respondió tajante.