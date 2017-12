Isabel Gemio: "Ha sido Onda Cero los que han decidido no renovar mi contrato"

Isabel Gemio ha visitado El Hormiguero de Pablo Motos para hablar sin tapujos de los motivos reales que le obligan a decir adiós a la radio. Tras 14 años al frente de Te doy mi palabra, la periodista se despedirá de sus oyentes el próximo domingo de 17 de diciembre.

Una marcha de la que ella misma nos habló en octubre cuando se conoció la noticia: "La vida es la vida, las circunstancias, ya lo dije el sábado en la radio y no hay mucho más que decir. No me retiro, tampoco, evidentemente, como dije intentaré buscar un proyecto que sea compatible con mis necesidades familiares".

Y es que aunque ella afirmase que dejaba el programa para pasar más tiempo con los suyos, la realidad ha sido otra. La propia Isabel Gemio lo ha confesado así a Pablo Motos: "Desde que saltase la noticia he tenido problemas de insomnio y de conciencia. Porque tal y como se dijo todo el mundo ha entendido como que yo me quería ir. Lo único que he dicho que tengo unas circunstancias familiares que son las que son, levantarse a las 5 de la mañana los sábados y los domingos no me permite conciliar mi vida familiar. Es verdad que llevaba años pidiendo un cambio de horario, no pudo ser. Y al final yo tengo que decirle a la gente que me ha preguntado durante estos meses '¿por qué te vas?'. No lo he podido explicar porque no lo podía explicar, porque parece que me voy yo. Yo tengo que decir lo que es, no lo he elegido yo. No me voy de Te doy mi palabra por voluntad propia, no me voy voluntariamente. Pedí esos cambios de horario y finalmente ha sido Onda Cero los que han decidido no renovar mi contrato que terminaba este 2017 y no pasa nada. Esto le ocurre a mucha gente y en esta profesión continuamente. Solo tengo palabras de agradecimiento a Onda Cero por estos 14 años".