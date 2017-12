Roberto Leal aclara su "tensa" relación con David Bustamante

Roberto Leal se ha convertido en el presentador de moda y más aclamado de la televisión tras el éxito que ha significado el regreso de Operación Triunfo. Sin embargo, durante la última gala fueron muchos los espectadores que detectaron un "pique" entre el presentador y David Bustamante, que volvía a acudir como jurado.

El propio Roberto aclaraba la polémica desmintiendo una mala relación y nos confiesa como está viviendo el éxito de esta edición, igual que la emoción de que el próximo representante de España en Eurovisión saldrá del reality de TVE.

CHANCE: Vaya pedazo de noticia que uno de los concursantes va a ser el representante de Eurovisión.

Roberto Leal: Sí, sí.

CH: Estabais emocionadísimos.

R.L: Estamos muy contentos. Yo creo que los chavales ayer se quedaron sorprendidos porque la reacción fue quedarse parado pero bueno era algo también que se esperaba y que dependía de que el programa fuese bien y está yendo fantástico y ahora a ver quién es porque supongo que habrá una gala especial para saber quién va a ser.

CH: Esperemos que no haya polémica como el año pasado con Eurovisión.

R.L: Bueno no tiene porqué siempre al final es una decisión delicada porque no todo el mundo está de acuerdo siempre, hay un concurso por detrás, una elección así al final esto pasa. En Operación Triunfo eso no va a pasar, al final la gente los conoce los ama a unos más que a otros y al final yo creo que es una elección justa.

CH: ¿Esperabais este éxito?

R.L: La verdad que cuando uno empieza en este programa no sabe en lo que se va a convertir puede ser un arma de doble filo pero la verdad es que se están haciendo las cosas muy bien desde el principio. Hemos ido de menos a más y lo bonito es eso que cada gala va subiendo y sobre todo la repercusión positiva que ha tenido en las redes sociales que creo que eso está ayudando mucho, son de verdad.

CH: ¿Algún favorito?

R.L: Podría tener favorito pero yo no me puedo pronunciar ahí.

CH: ¿Y el secreto de esta última gala?

R.L: Algo del maestro de ceremonias, no sabes lo que te digo que yo por ejemplo ahora sufro mucho con aquellos que van saliendo y me quedo con el número de Ricky que fue expulsado pero que hizo un número que se va a recordar durante mucho tiempo. Nos hizo bailar a todos incluso en la mesa del jurado, está guay, está bien.

CH: ¿Y del jurado? ¿qué tal te llevas con el jurado?

R.L: Me llevo estupendamente, ellos ahí tienen su función delicada pero son fantásticos y yo con Mónica me divierto mucho y con Joe y con Manuel he hecho muchas migas compartimos muchos aves.

CH: ¿Y con David Bustamante qué tal? Porque ahí hay unos piques...

R.L: No, que va si es que no hubo pique la última vez eso fue guasa auténtica aparte de hecho luego acabó la gala y nos fuimos juntos ósea que estuvimos luego tomando algo juntos y ayer igual ósea que tenemos una buena amistad. A parte él me sigue le rollo, es ese punto de vamos a hacer tele.

CH: Con el tema del nombre...

R.L: Sí sí, pero eso fue queriendo además, hablamos antes y dijimos vamos a hacer algo muy loco. Yo creo que la gente no lo entendió y luego nos reíamos y digo que hay que ver porque fue como una especia de broma interna ahí que quedó una cosa rara pero bueno son bromas entre nosotros. Ni mucho menos yo le tengo mucho cariño a David.