Los Javis desvelan en 'Operación Triunfo' que sufren agresión homófoba en la calle

Javier Calvo y Javier Ambrossi son parte del equipo del profesorado del regreso de Operación Triunfo, convirtiéndose en grandes protagonistas de la edición de 2017. Sin embargo, en esta ocasión Los Javis han acaparado toda la atención por un episodio de lo más desagradable, después de que Calvo confesara en una de sus clases el ataque homófobo que sufrió al lado de su novio.

"Me dio un empujón y cuando le pregunte qué que le pasaba me llamo 'Maricón'" confiesa el actor, que recuerda que después de increparle y recibir los insultos Ambrossi salió en su defensa cortando la discusión , y cuando se giro su agresor le rompió un plato en la espalda. Un hecho ante el que los jóvenes no se amedrentaron y no solamente se defendieron, sino que acto después pusieron el asunto en manos de la policía denunciando lo sucedido.

Un desagradable anécdota que ha saltado a las redes sociales, recibiendo muchas muestras de apoyo, a lo que el propio Javi se ha visto obligado a dar explicaciones en su cuenta de Twitter: "A ver, para quitarle drama al asunto, así se lo contamos nosotros a Nerea. Nos defendimos como leones y no pasó nada grave. Hay gente que sufre verdaderas agresiones homófobas e incluso no viven para contarlo, y nosotros luchamos por todos ellos" sentencia.

Los Javis no solo se han convertido en uno de los dúos artísticos más importantes de los últimos años, también en una acérrimos defensores de los derechos LGTB consiguiendo que esta edición de Operación Triunfo sea la más inclusiva de su historia.