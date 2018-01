Carlota regresa a la casa de 'GH Revolution' tras la polémica

Carlota ha regresado a la casa de 'GH Revolution' después de que la dirección del programa decidiese el pasado fin de semana aislarla del resto de sus compañeros y ponerla a disposición de un grupo de psicólogos.

Todo ocurrió después de que el programa decidiese expulsar a Jose María, su pareja en el concurso, tras ver indicios de un posible abuso sexual de este hacia la joven, cuando ella se encontraba bajo los efectos del alcohol durante una fiesta en la madrugada del viernes.



La joven decide volver a la casa



'Gran Hermano' ha emitido un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter para aclarar que la joven ha decidido reincorporarse de nuevo al concurso después de que el programa le diese la opción de hacerlo.



Carlota no denuncia y la Guardia Civil no seguirá con la investigación



La noticia de la reincorporación de Carlota llega después de que se conociese la noticia de que la Guardia Civil no continuará investigando el presunto delito de abuso sexual ocurrido en la Casa de Guadalix de la Sierra.

Las autoridades policiales han tomado esta decisión debido a que no cuentan con una denuncia por parte de la supuesta víctima. La concursante se ha negado a denunciar y, por tanto, corroborar la versión de Zeppelin TV de los hechos.



Así mismo, el programa también ha aclarado que las imágenes de lo ocurrido no han sido entregadas a la Guardia Civil, dado que esto sólo puede hacerse si un juez determina que es "fundamental" para resolver la causa.





