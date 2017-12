Tremendo susto: el periodista Axel Torres se desvanece en directo

Axel Torres se desmaya en directo. El periodista deportivo sufrió una indisposición en plena retransmisión y es que mientras el programa mostraba el resumen del encuentro disputado entre Nápoles y Manchester City se pudo escuchar al presentador decir "tíos, me estoy mareando", tras lo cual se oyó un ruido y se cortó automáticamente la emisión durante unos minutos, tras los que se retomó la señal con Jorge Valdano y José Sanchis. A muchos televidentes les vino a la cabeza las imágenes de Julen Lopetegui desmayándose durante un programa televisivo en La Sexta en 2006.

EXPLICACIÓN

"Todo se ha debido a problemas gástricos", explica Axel Torres en El Larguero tras su desmayo, según recoge CadenaSER.com. En El Larguero ya se encontraba repuesto después de haber pasado por el ambulatorio para examinar que todo estaba correctamente. "He tenido problemas de estómago", le contó a Manu Carreño, Axel dijo preferir no comer para no sufrir esos problemas en directo, así que sufrió una fuerte deshidratación en pleno programa.