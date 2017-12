Terelu Campos: "Si en Sálvame tienes un día malo, es el peor de tu vida"

Terelu Campos sigue con su día a día, a pesar de la semana tan difícil que ha vivido. La publicación de su despido de Sálvame le ha sentado como un auténtico jarro de agua fría. La hija de María Teresa Campos intenta mantener la calma mientras los directores de La Fábrica de la Tele aclaran si continúa o no en el programa.

La propia Terelu ha contado a CHANCE -durante la firma de su libro en Getafe- cómo está viviendo estos momentos más difíciles en el programa de Telecinco. La colaboradora ha afirmado que se encuentra tranquila y que intenta hacer su trabajo "lo mejor posible" aunque "no siempre uno está brillante todos los días".

Tras los rumores de su despido ha confirmado que mantiene su trabajo y que "El día que no lo tenga, pues ya me plantearé cosas y si me las estuviera planteando, no las contaría hasta que fuera un hecho firme". Ha confesado que 'Sálvame' es un programa "vivo" y "complicado" y que necesitan divertirse un poco más.

"Yo siempre he dicho que si en Sálvame tienes un día malo, es el peor de tu vida, pero cuando tienes un día bueno, yo que llevo más de treinta años en ésta profesión, yo te puedo asegurar que cuando en Sálvame tienes un día bueno, es de los mejores momentos que yo he pasado en mi vida profesional. Creo que tenemos que recuperar un poquito eso y el público nos pide un poquito eso", ha afirmado.