Carlos Herrera promociona su nuevo programa con 'polémica'

El nuevo programa de Carlos Herrera en TVE no ha comenzado y ya está dando que hablar. De hecho, ha sido el propio Carlos Herrera el que 'ha prendido la mecha'. Y es que ha decidido llevar a cabo la promoción del espacio de actualidad '¿Cómo lo ves?' pidiendo opinión a los internautas. Así, se dirige a la audiencia para que respondan sobre su vuelta a la pantalla.



"Hay gente que me ha pedido por favor que vuelva a la televisión?y hay gente que me ha pedido por favor que no vuelva. ¿Cómo lo ves? Tú decides", pregunta Herrera.



Así, Herrera ha abierto la caja de pandora, recibiendo halagos de quienes le admiran y críticas de sus detractores.