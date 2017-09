El programa de Ana Rosa 'mata' por error a un joven parecido a uno de los fallecidos de Susqueda

'El programa de Ana Rosa' cometió un grave error este miércoles durante la emisión de su programa matinal conducido por la propia Ana Rosa Quintana. Un equipo se trasladó hasta el pantano de Susqueda (Girona) tras el hallazgo de los cadáveres de Marc y Paula, los jóvenes desaparecidos en extrañas circunstancias hace ahora un mes. La pareja apareció desnuda y presentaba signos claros de violencia, según los investigadores.



El error ha venido porque, buscando ampliar información al respecto de este caso, el programa ha emitido una pieza en la que abordaba las aficiones de la pareja; "Una pareja feliz que se cruzó con quien no debía", tal y como tituló en su web el vídeo en cuestión. Según el reportaje, Marc era un apasionado de la música y así lo reflejaba las imágenes mostradas, con el joven tocando la guitarra. Sin embargo, el error del programa fue confundir a la víctima de Susqueda con otro joven que nada tiene que ver con este crimen.



Ha sido el propio joven aludido, Marc Hernández, el que a través de Twitter avisó tanto a 'El programa de Ana Rosa' como a Telecinco del error cometido: "Aunque agradezco el reportaje sobre mi carrera musical, sigo vivo. Vuestra profesionalidad, no tanto". Marc también ha utilizado Facebook para dar a conocer la desagradable noticia con la que tuvo que lidiar este miércoles: "Telecinco m'ha dedicat un epitafi sobre una carrera musical truncada pels fets de Susqueda. Conyeta i mal gust del fort. Estic bé, per ara". (Telecinco me ha dedicado un epitafio sobre una carrera musical truncada por los hechos de Susqueda. Broma y mal gusto del fuerte. Estoy bien, por ahora).





Disculpa, ha sido un error. A continuación rectificaremos en el programa. — El programa de AR (@elprogramadear) 28 de septiembre de 2017

Tanto la cadena privada como ´El programa de Ana Rosa´ han rectificado ya su error y el vídeo ha sido eliminado de la página web de Telecinco.