Todas las pistas de Juego de tronos que adelantan el legendario destino final de Jon Snow

La séptima temporada de Juego de tronos fue, hasta ahora, la más corta de la serie de HBO, pero eso no la impidió estar cargada de importantes revelaciones sobre algunos de sus personajes. Entre todos ellos, el que más destaca es el caso Jon Snow a quien, según avanza la trama la ficción basada en los libros de George R.R. Martin, le tiene reservado un destino legendario. Y es que el que antaño era conocido como el bastardo de Invernalia puede ser en realidad el legendario Príncipe que fue prometido, Azor Ahai.

(((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS)))

Estas líneas se refieren, por supuesto, a la verdadera identidad del Rey en el Norte, quien, al contrario de lo que se pensaba hasta la fecha, no es ningún bastardo Nieve o Arena, sino el legítimo heredero del Trono de Hierro, Aegon Targaryen. Y esto cambia todas las normas, no sólo del juego de tronos, sino también de la única lucha que importa: la guerra contra los Otros.

Pues, como indican en Cinemablend, la auténtica identidad de Jon podría tratarse de la pista más reveladora hasta el momento sobre quién será el personaje que reencarnará al mítico héroe Azor Ahai. El motivo principal para pensarlo reside en las novelas de George R.R. Martin, concretamente a un pasaje de Choque de Reyes en el cual Daenerys tiene una visión en la que su hermano Rhaegar elige a su hijo Aegon como "el príncipe que se le prometió", y que su canción es "el hielo y el fuego".

Claro que la trama de la serie ha adaptado por su cuenta esta historia, pues en los libros Aegon es hijo de Elia Martell y sobrevive a la matanza de su familia gracias a las artimañas de Varys. En Juego de tronos han decidido no incluir a este personaje y, como todo indica, descargar en Jon el peso de esta profecía. Lo cual encaja a la perfección, pues siendo Jon el hijo de un Targaryen y una Stark lo convierte en la unión definitiva del Hielo y el Fuego.

En la historia de Canción de Hielo y Fuego se intuye que Rhaegar es un hombre preocupado por diversas profecías, en concreto la que atañe a Azor Ahai, por lo que sus palabras hacía Aegon pueden ser más que una frase cariñosa. De hecho, podría tratarse de uno de los motivos por el que, en la serie, decidió anular su anterior matrimonio para casarse con Lyanna Stark.

Sin embargo, este es un dato que nunca se ha mencionado en la ficción de HBO, y está por ver que se incluya, teniendo en cuenta que la octava temporada de la serie tendrá tan sólo 6 capítulos y queda mucha leña por cortar. Pero hay más indicios que refuerzan esta teoría. Por ejemplo, la espada que posee el anterior Lord Comandante de la Guardia de la Noche.

Porque Garra, la antigua espada de la casa Mormont, no es un arma cualquiera. Forjada con acero valyrio, tal vez necesite de otras fraguas para llegar a ser Dueña de Luz, pero por lo visto en la séptima temporada, puede que ese momento no quede tan lejos. No en vano, Jon logró salir de las profundidades del lago helado en su combate contra los Caminantes Blancos y allí le estaba esperando Garra, con el lobo de los Stark amenazando desde su empuñadura.

Como bien saben los fans, la obra de Martin no deja lugar para finales de completa felicidad. De hecho, el creador ya aventuró que el desenlace de la historia resultaría agridulce. Si hay que guiarse por esto, la leyenda de Azor Ahai podría tener implicaciones trágicas para los protagonistas, ya que la espada Dueña de Luz sólo surgirá cuando el héroe atraviese con ella el corazón de su amada.

Y todos saben a quien pertenece en estos momentos el corazón de Jon: la Reina Daenerys Targaryen. Su tía, por mucho que lo ignoren. Lo dejó claro Bran en los últimos compases de la temporada. Él la ama a ella, y ella lo ama a él. Pero las profecías no siempre se cumplen al pie de la letra y de sus muchas interpretaciones, tal vez haya alguna que no suponga ensartar a la Madre de Dragones con Garra. Quién sabe. Es algo que todavía está por descubrir.