Tratar de robar un cenicero en 'Firs Dates' hace viral a uno de sus buscadores de amor

¿Quién le iba a decir a uno de los participantes en 'Firs Dates' que iba a encontrar el amor en este programa de citas que se convertiría en un fenómeno viral por tratar de hacerse con un cenicero del programa? De hecho, ha sido una de las 'celebridades' del fin de semana en la tele y en las redes sociales por tratar de quedarse con una bola del mundo.

Eso sí, el argumento para explicar su acción ha tenido numerosas y variopintas respuestas: "Llevarse un cenicero de la mesa de un restaurante es bonito porque es un recuerdo", dijo. Su 'pareja' en el programa se sorprendió, por lo que no daba crédito a la acción del campechano Alfredo, aunque al menos consiguió convencerlo para que devolviera el objeto a su sitio. Al final, Alfredo pagó la cuenta de ambos, si bien se quedó con las ganas de llevarse el cenicero: "No me lo llevo por respeto... y porque se va a notar", sentenció.

