El 7x07 de Juego de Tronos promete ser "realmente épico" y más devastador que el 7x06

El final del Gran Juego se aproxima... y el de la séptima temporada de Juego de Tronos ya está aquí. La madrugada de este domingo se estrena el 7x07 del despiadado drama medieval, que tras lanzar un brutal trailer y reveladoras imágenes ha vuelto a dar algunas claves de lo que está por venir.

((( ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS)))

"Va a ser realmente épico". Así define Richard Dormer, Beric Dondarrion en Juego de Tronos, la season finale de la serie en una entrevista para THR. Un episodio que ya tiene título (El dragón y el lobo) y duración: 80 minutos, lo que le convertirá en el más largo de la historia de la popular ficción.

"Es el último episodio así que las cosas van a lo bestia. Vais a desear poder verlo en una pantalla de cine gigante... o sentaros muy, muy cerca de vuestra tele de 50 pulgadas" promete el veterano intérprete.

Y es que a pesar de que el 7x07 no tendrá una gran secuencia de batalla, como si la han tenido otros episodios de la séptima temporada (por ejemplo, el anterior), Juego de Tronos quiere dejar las espadas en todo lo alto antes de su final en 2019. De hecho, así ha definido el capítulo Alan Taylor, director del anterior episodio en THR:

"Lo que se convierte en más importante no es tanto la escala de la acción como tal si no la del punto argumental. Tuve suerte de rodar mi episodio, pero puedo decir que el siguiente desarrollará la trama de una forma incluso más dramática. Dará un gran salto hacia delante y seguirá construyendo".

Por su parte, Tormund Matagigantes confesó que "va a ser interesante" y es que en Juego de Tronos "si alguien tiene una gran idea, cualquiera que sea el precio, todo el mundo dice que sí" por lo que "estamos compitiendo contra nosotros mismos" en referencia a, probablemente, la serie de televisión más popular y seguida del panorama catódico actual.