Revelado el título y duración del 7x07 de Juego de Tronos

El final de la séptima temporada de Juego de Tronos ya está a la vuelta de la esquina. El despiadado drama medieval de la cadena HBO se despide la madrugada del domingo con un séptimo episodio que ya tiene un revelador título y confirma la brutal duración que hará las maravillas de sus millones de fans en todo el mundo.

(((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS)))

La HBO ha desvelado que el episodio del 7x07 de Juego de Tronos se llamará The Dragon and the Wolf (El dragón y el lobo), lo que debería agradar especialmente a los que apuestan por Jonerys y el romance entre Jon Snow y Daenerys Targaryen, que ya adelantaron en el 7x06 compartiendo una escena en la que la tensión sexual se podía cortar con acero valyrio.

Por su parte, el 7x07 confirma que será el capítulo más largo de toda la serie hasta el momento con 79 minutos y 43 segundos de duración. De esta manera la descarnada ficción espera compensar la reducción de episodios, de los 10 habituales por temporada, a los 7 de esta (y los 6 de la octava y última que llegará a la televisión en 2019).

Mientras tanto el espectacular trailer del 7x07 anticipa la cumbre más esperada de la serie en Poniente. Esa en la que se decidirá el destino de los Siete Reinos y el resultado de la inevitable guerra entre vivos y muertos. ¿Quién vencerá? ¿Logrará Jon convencer a Cersei para forjar una alianza contra el Rey de la Noche? ¿Se aliará la fría reina con el propio monarca de los caminantes blancos?