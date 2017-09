Los protagonistas de The Big Bang Theory lideran la lista de actores mejor pagados de la televisión

Actores de: Juego de Tronos, The Big Bang Theory y Modern Family.

Actores de: Juego de Tronos, The Big Bang Theory y Modern Family. | ep

La televisión representa uno de los grandes entretenimientos desde su invención. Y las series son el máximo exponente de la pequeña pantalla por lo que los actores televisivos generan año tras año y temporada tras temporada una serie de beneficios para las cadenas... que luego deben ser recompensados.

Es el caso de series muy populares como The Big Bang Theory o Modern Family, cuyos protagonistas lideran un año más junto a Robert DeNiro, Mark Harmon y Dwayne 'The Rock' Johnson la lista de actores y actrices mejor pagados de la televisión.

Así es la lista completa de intérpretes mejor pagados de la televisión:

1. Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Jim Parsons (The Big Bang Theory): 900.000 dólares por episodio

2. Robert De Niro (Serie todavía sin título): 775.000 dólares por episodio

3. Dwayne Johnson (Ballers): 650.000 dólares por episodio

4. Mark Harmon (NCIS): 525.000 dólares por episodio

5. Emilia Clarke, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage, Kit Harington, Lena Headey (Juego de Tronos): 500.000 dólares por episodio

6. Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler, Ed O'Neill, Eric Stonestreet, Sofía Vergara (Modern Family): 500.000 dólares por episodio

7. Kevin Costner (Yellowstone): 500.000 dólares por episodio

8. Kevin Spacey (House of Cards): 500.000 dólares por episodio

9. Mayim Bialik y Melissa Rauch (The Big Bang Theory): 500.000 dólares por episodio

10. Claire Danes (Homeland): 450.000 dólares por episodio