Cameo en Star Wars de los príncipes Guillermo y Enrique

Desde hace tiempo se especula con que la visita de los príncipes Guillermo y Enrique al set de rodaje de Star Wars no fue solo para saludar al reparto. El actor John Boyega ha confirmado que sus altezas reales harán un cameo en el próximo episodio de La Guerra de las Galaxias: Los últimos Jedi, que veremos en cines a finales de este año.

Fue en el programa Today de BBC Radio 4, cuando el intérprete de 25 años fue preguntado por los insistentes rumores sobre la presencia del marido de Kate Middleton y del novio de Meghan Markle en la cinta que se estrenará el próximo mes de diciembre: "Creo que hicieron esa escena", comentó la estrella cinematográfica. "Ya he tenido suficiente con esos secretos del príncipe William. Ellos vinieron al rodaje, estaban allí, hombre. Estoy harto de ocultar esto... Cada vez que me preguntan, no sé cómo esquivarlo. Sí, estaban en el set. Tom Hardy también estuvo allí", añadió.

Aunque su declaración, en principio, no fue una confirmación directa, los fans han estado especulando desde entonces sobre la declaración de John, que actuó como si estuviera revelando algo secreto. Anteriormente, otros actores famosos han hecho cameos secretos, incluyendo Daniel Craig, que fue caracterizado de Storm Trooper en El Despertar de la Fuerza.