Una reportera de TVE sale corriendo tras equivocarse en directo: "Lo he hecho mal, joder"

Una conexión en directo durante el 'Telediario 2' de TVE, presentado por Ana Blanco, se ha convertido en un auténtico fenómeno viral debido a que una de sus reporteras, Mar Chércoles, estaba informando sobre las tormentas en Madrid cuando se convirtió en un manojo de nervios tras trabarse en tres ocasiones, y decidió abandonar la conexión al grito de: "¡No, lo he hecho mal!. Joder, lo siento. Me he equivocado".





Sospecho que lo de Mar Chércoles en el #TD2 va a ser viral en 3, 2, 1... #labecaria Una publicación compartida de Rosa (@rosaswarez) el 7 de Jul de 2017 a la(s) 12:13 PDT

#tequieresmorir cuando empiezas un directo te hablan por el pinganillo te trabas y ya no sabes seguir #tierratragame Gracias a todos ? — Mar Chércoles (@MarChercoles) 7 de julio de 2017

El vídeo corrió como la pólvora en las redes sociales y, ante la tormenta de tuits, Mar Chércoles ha publicado en su cuenta de Twitter: "Te quieres morir cuando empiezas un directo, te hablan por el pinganillo, te trabas y ya no sabes seguir. Gracias a todos".