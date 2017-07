El concursante de Supervivientes Edmundo Arrocet, invitado de All You Need Is Love

Con un moreno envidiable, un tipín que ya quisieran los más jóvenes, una melena rubia y una barba a lo Sandokán se presentará el próximo lunes Edmundo Arrocet en el plató de All You Need Is Love.

El espacio que capitanea Risto Mejide recibe al cómico y humorista tras su experiencia en Supervivientes, concurso de Telecinco que afronta su fase final como un verdadero éxito de audiencia.El robinsón mantendrá una entrevista tú a tú con el maestro de ceremonias en el que desvelará cómo es en el amor y, a lo mejor, cuenta algún secreto de su relación con Mª Teresa Campos.

La presentadora se recupera del ictus que sufrió el pasado mes de mayo y que del que le informó a su pareja una vez regresó a España desde Honduras. "Cuando me contó lo que había pasado no me lo podía creer. Me fui al baño, me tomé un Lexatin y salí haciéndome el fuerte", le contó el chileno a Jorge Javier Vázquez.No solo será preguntado por su actual situación sentimental, también de otros amores y desamores del pasado, historias poco conocidas y que serán todo un reto para el publicista catalán.

Le restan ya pocos pases más a esta reinvención de Lo que necesitas es amor, un experimento que no ha dado los resultados esperados por la cadena.Manuel Villanueva, director de Contenidos del canal, en una entrevista a la Cadena Ser, aseguró que el espacio no regresará la próxima temporada, por lo menos tal y como está concebido en estos momentos.