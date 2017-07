Desalojado un casting de 'Gran Hermano' por graves disturbios

Lo que prometía ser una jornada de ilusión por ser famoso acabó en bronca. La policía se vio obligada a intervenir para desalojar este martes a los asistentes al casting que el programa ´Gran Hermano´ de Telecinco había convocado en un hotel de la ciudad de València.



Las pruebas de selección del ´reality´ más longevo de la televisión, y que afronta ahora su decimoctava edición, terminaron con gritos de indignación y algaradas, ya que la organización no pudo atender al aluvión de aspirantes que se presentaron, con lo que muchos se quedaron a las puertas.



Tras más de siete horas de espera, la organización comunicó a los aspirantes restantes que no iba a recibir a ninguno más. En ese momento los que aún permanecían en la cola comenzaron a manifestar su indignación. Tras proferir gritos de protesta y de "¡tongo, tongo!" se produjeron algunos altercados, por lo que tuvieron que ser finalmente desalojados por agentes de la Policía Local y Nacional.





En 7 horas han atendido tan sólo a 350 personas. #CastingGH pic.twitter.com/wTIrZ9mROD — AL e x MALIBU???? (@Srto_Cyrus) 4 de julio de 2017

Uno de los asistentes manifestó en redes sociales su decepción. "Me siento estafado (?) Desde la misma organización decían que iban lentos a posta para no ateneder a la gente. Y yo me pregunto: ¿esta es la gran revolución? ¿Dónde está mi dinero pagado? ¿Dónde está el nuevo presentador? ¿Dónde están los grandes cambios? Hoy he perdido mi ilusión en Gran Hermano".