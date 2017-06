Risto Mejide: "El sitio más raro donde lo he hecho ha sido en una biblioteca"

Este lunes Telecinco ha emitido una nueva entrega del programa ´All you need is love... o no' presentado por Risto Mejide. En esta ocasión, el espacio televisivo contó con la actriz Ana Obregón como invitada.

Durante este programa la actriz fue sometida a las preguntas de Risto Mejide, pero luego cambiaron las tornas y fue él quien tuvo que responder a Ana Obregón. Dos preguntas comprometidas bastaron para desvelar algunos de los secretos mejor guardados de Risto. Así, tras preguntarle si alguna vez había hecho el amor en un "Chester" y cuál había sido el lugar más extraño donde había tenido relaciones, el presentador confesó que sí lo había hecho en un "Chester" y dejó a todos perplejos cuando desveló con total naturalidad que el lugar más raro donde había practicado sexo había sido en una biblioteca pública.

Por su parte, la actriz no tuvo problemas en hablar de uno de los episodios más recordados y célebres de su vida: su discusión en el gimnasio con Victoria Beckham. Todo sucedió cuando el marido de la exSpice Girl se encontraba jugando en el Real Madrid. Según desveló en su momento Ana y volvió a confirmar en ´All you need is love´, el inglés cayó rendido ante los encantos de la actriz, algo que enfureció a su mujer: "Estaba en un gimnasio lleno de gente, y vi venir a una mujer que resultó ser Victoria Beckham, y me dijo de todo menos bonita".

Ana Obregón aprovecho para contestar a la pregunta de Antonia Dell'Atte, invitada en el programa de la semana anterior, de por qué no se había casado con la madre de su hijo Álex: "No me casé con Lequio porque tú no le diste el divorcio".