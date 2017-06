Monedero vs Jorge Javier: bronca en 'Sálvame Deluxe'

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero acudió a 'Sálvame Deluxe' el pasado sábado para hablar sobre la actualidad política de España. Sin embargo, la entrevista terminó en bronca con Jorge Javier Vázquez.

"¿Te puedo decir una cosa? ¡Dejaos de tonterías y poneos las pilas!", le espetó el presentador dando un giro a la entrevista. Inmediatamente, Monedero cambió de expresión y contestó: "Yo te dejo que puedas seguir con tus tonterías, pero por favor, dedica un poquito de tu tiempo a solventar los problemas de España", contratacó el politólogo.

Pero los reproches no terminaron ahí. El presentador de 'Sálvame' respondió: "No os dediquéis a esto. Me gustaría votar a alguien en quien confío y que se prepare para hacer cosas que yo no sé hacer".

El cofundador de Podemos no se quedó callado y contestó de nuevo al presentador: "Tú quieres votar y que alguien solvente tus problemas", dijo Monedero, antes de insistir en que "estamos gobernando en Madrid infinitamente mejor de lo que hizo Ana Botella".

La entrevista terminó con el presentador preguntando si podría seguir haciendo 'Sálvame' si ganara Podemos. Monedero contestó al presentador asegurando que "antes los revolucionarios iban a la sierra y ahora vienen a los platós, y cuanto más complicados, mejor".

Monedero terminó refiriéndose a la audiencia del programa: "Parece que lo que tiene audiencia es sacar lo peor de cada uno y el conflicto es lo que genera el interés de la gente, pero en la política queremos hacer lo contrario".