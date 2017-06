La 'peineta' de Leticia Sabater a Sandra Barneda tras ser expulsada del plató

Tras su expulsión y su posterior entrevista en plató con Jorge Javier Vázquez el pasado jueves 8 de junio, a Leticia Sabater todavía le quedaba un último asalto: El debate de Supervivientes, del que no ha salido muy bien parada.Como había anunciado en los cebos, la cantante llegaba a España cargada de exclusivas, pero sin duda, la que más ojipláticos nos ha dejado es su supuesto enamoramiento de Kiko Jiménez, el novio de Gloria Camila, al que ha asegurado "echar de menos".

Sabater había entablado muy buena relación con la parejita dentro de la isla pero fuera de ella no ha tardado en opinar mal sobre la relación de la hija de Ortega Cano con el Extronista de Mujeres y Hombre y Viceversa: "los celos de Gloria Camila la matan".Además, Leticia Sabater no ha querido dejar a nadie indiferente y también ha dicho de José Luis que la "miraba con ojos golosos".Sin duda, la presentadora ha sido la concursante más polémica dentro de la isla y en plató no iba a ser menos.

Sandra Barneda se vió obligada a expulsarla del debate por supuestamente hacerle una peineta tras su enfrentamiento con Lucía Pariente, a la que le dijo que le había amargado todo el concurso, y a la que atacó continuamente, arremetiendo contra la relación de la suegra de Feliciano López y su marido, del que había dicho "no estar enamorada", "¿Dónde está tu marido? ¡Qué vergüenza!".Sandra Barneda justificó su expulsión diciendo que entre la relación de dos personas no debería meterse nadie: "Creo que ante el abuso de la intimidad y lo que tengan dos personas, y sus pactos, no se puede consentir esto".