Así ha sido el paso de Isabel Pantoja por 'El Hormiguero'

EPPablo Motos suele lograr que personajes de gran calado por su fama o por los imperativos de la actualidad del momento acudan a su programa, el espacio de Antena 3 'El hormiguero'. En este caso ha sido la tonadillera Isabel Pantoja, que ha concedido su primera entrevista televisiva tras su paso por la cárcel, aunque con preguntas totalmente cerradas y pactadas.



'La Pantoja' salió del presidio hace diez meses, tras pasar dos años en él por su implicación en la trama de corrupción 'Malaya', y desde entonces se había mantenido en silencio. En la noche de este lunes, la cantante ha acudido al espacio de Motos a presentar su último disco, titulado 'Hasta que salga el sol'. Salió a la venta el pasado mes de noviembre y las ventas que ha acumulado lo han alzado como Disco de Oro.



Isabel Pantoja ha sido recibida por el público de 'El hormiguero' entre vítores y aplausos. Lo primero que le ha preguntado el presentador ha sido a ver qué tal se encontraba tras su paso por prisión. Isabel ha asegurado que ha pasado "dos años difíciles, intensos, dolorosos", y que está "tratando de salir psíquicamente" de ellos.



Pasaron a hablar un tema más conmovedor: las pérdidas personales que ha vivido la cantante en los últimos tiempos. La más reciente, la del cantante mexicano Juan Gabriel. Para él escribió el disco que este lunes presentaba en 'El homiguero'.





Hasta que se apague el sol, nuevo disco de Isabel Pantoja, lo compuso entero para ella Juan Gabriel, fallecido en agosto :( #PantojaEH „ El Hormiguero (@El_Hormiguero) 30 de enero de 2017

"La familia al completo te queremos mucho y nos sentimos súper orgullosos de tí" dice @riverakiko a su madre en El Hormiguero #PantojaEH „ El Hormiguero (@El_Hormiguero) 30 de enero de 2017

Dice #PantojaEH que el amor romántico ni se le pasa por la cabeza... De momento. Este plató está lleno de puertas Isabel ;) „ El Hormiguero (@El_Hormiguero) 30 de enero de 2017

"Los que se me fueron están ahí arriba y me cuidan. Hablo mucho con ellos, he tenido mucho tiempo para pensar", ha dicho refiriéndose al tiempo pasado en la cárcel, "ese lugar de cuyo nombre no quiero acordarme".Kiko Rivera se apunta a todasA continuación ha intervenido telefónicamente Kiko Rivera, que ha dado una sorpresa a su madre y le ha transmitido su cariño y el de su familia. "Tanto yo como tu familia al completo te queremos y nos sentimos muy orgullosos de ti, que lo sepas", han sido las palabras que le ha dedicado su hijo.Pablo Motos también ha querido conocer cuál es la situación amorosa de su invitada. Le ha preguntado a ver si hay sitio para el amor en la vida de Isabel Pantoja en estos momentos: ¿Si llegara alguien le dejarías entrar?"¿Dónde está la puerta?", ha respondido la tonadillera, una respuesta que sus fans han recibido entre risas y aplausos. E Isabel ha aclarado que actualmente tiene "el corazón tan lleno, tan lleno, que ahora mismo no pienso en eso. No entra ya ni un rayito de luz".Recuerdo a Juan GabrielTambién ha recordado a Juan Gabriel, su "compadre", del que fue "compañera artística, amiga íntima, admiradora eterna y enamorada eterna de sus canciones y de su forma de ser" al que debe el disco que la llevará de gira en febrero por Madrid (día 11), Barcelona (18), el festival Viña del Mar de Chile (22) y en marzo en Lima (1), Santiago de Chiel (5) para regresar el 24 de junio a Sevilla."He amado a Juan Gabriel en todo y para mí ha sido un golpe muy duro porque él me estaba esperando allá. Este disco lo ha hecho él estando yo donde estaba, cuando salí de ese lugar, de cuyo nombre no quiero acordarme, ya me lo dieron: él eligió el título, los temas, la portada, él me lo regaló", ha dicho emocionada quien ha asegurado que "siempre" le llevará en sus canciones.En "Hasta que se apague el sol" Isabel Pantoja grabó con una orquesta sinfónica, "algo impagable hoy en día desgraciadamente para los artistas" y pone voz a éxitos de Juan Gabriel y a seis temas que escribió para ella.En uno de ellos interviene Kiko Rivera, en una fusión de dos géneros que ambos prometen repetir. "La vamos a liar", ha dicho la cantante, a la que Pablo Motos le ha entregado el disco de oro por las ventas de "Hasta que se apague el sol".Tras recordar persecuciones con paparazzis, una Pantoja aplaudida y jaelada por sus fans ha resumido su filosofía de vida actual: "Hay que reirse, las tristezas vienen solas y para tres días que vamos a vivir... Yo tengo esa filosofía: lo pasado, pasado está, ya no me interesa, quiero estar el mayor tiempo posible sonriendo".También ha reconocido que en este momento no se le pasa por la cabeza una nueva relación sentimental, poco antes de cantar con 72 músicos dos canciones para las que se vistió con un elegante conjunto rojo.Isabel Pantoja se ha despedido con agradecimientos a quienes han hecho posible su vuelta a los escenarios y a Pablo Motos por permitirle estar "feliz y relajada" en un programa en el que ha sonreído. "Algo que me hace tanta falta".