Francisco Rivera y Cayetano Martínez de Irujo, cara a cara en 'Espejo Público'

EPFrancisco Rivera, el torero, pasa a la plantilla de Susana Grisso en ´Espejo Público´ como colaborador del programa. Casualidades de la vida le ha llevado a estar en el mismo programa que el que fuera su cuñado y gran amigo Cayetano Martínez de Irujo, hermano de la que fuera su mujer Eugenia.

Cayetano Martínez de Irujo lleva colaborando en el programa desde el pasado mes de septiembre de 2016 en la tertulia política mientras que Francisco Rivera lo va a hacer en la de corazón.

Ambos se llevaban bien hasta que Francisco Rivera quiso luchar por la custodia de la pequeña Cayetana que hizo que Cayetano, el jinete, se posicionara al lado de la familia Alba.

De hecho, Francisco Rivera perdió no solo el favor de Cayetano Martínez de Irujo sino de la otra persona que más le querían por encima del mundo: Doña Cayetana, Duquesa de Alba que le quería como un hijo.

Tanto la Duquesa como Cayetano sentían devoción por él pero el hecho de luchar por la pequeña Cayetana en su beneficio y perjuicio de Eugenia hicieron que esa relación se rompiera. Y es que Eugenia además, era su ´ojito derecho´ aunque en los últimos meses se haya enfriado la relación de los hermanos como ha relatado para ´Vanity Fair´ el propio duque de Arjona y conde Salvatierra, pero esas cosas, como que entre hermanos suelen suceder.

Volviendo a Francisco y la custodia él mismo ha confesado hoy en su nueva plataforma de trabajo que no se arrepiente y el motivo de porqué lo hizo: "Yo no estoy de acuerdo. Un padre que lucha por su hijo no puede ser juzgado por luchar. Yo nunca ataqué a Eugenia ni a su familia. Jamás critiqué a Eugenia y nunca dije que no estaba preparada porque lo está, solo demandé lo que me pedía mi hija que requería más tiempo en ese momento para estar conmigo". Lo que pasa que en esta historia, lo cierto es que según se contó algunas de las cosas que tuvo que oír Eugenia durante el proceso -auqne ella lo supiera y lo viviera- no tienen que ser de ningún agrado y que realmente vivir el tener que ir a juicio por tu hija no es de buen agrado para nada y para nadie.

Aun así Francisco no es que haya dejado el tema ni ha tirado la toalla sino que ha dejado que el curso de la vida (que decimos nosotros): "No. Es que Cayetana va a cumplir 18 años en nada y comenzará su carrera".