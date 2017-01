La pareja de moda salmantina de la televisión se despide líder de audiencia

a.b.Del 2 al 6 de enero se han convertido en la pareja de moda en el informativo de mediodía de Antena 3: Esther Vaquero, salmantina y pregonera de la ciudad en 2015, junto a Ángel Carreira, exalumno de Comunicación de la Universidad Pontificia.

La periodista salmantina era la primera vez que se enfrentaba al reto de presentar las noticias de las 15:00 horas, después de disfrutar una baja por maternidad, y encontró una voz amiga con la que compartir el plató. "Los dos coincidimos como becarios en LA GACETA y aunque no teníamos una relación muy estrecha, cuando entre en Antena 3 en 2010 me reconfortó ver una cara conocida", explica sobre su relación con Carreira. Vaquero destaca la complicidad que han tenido desde que han presentado juntos. "Hemos congeniado muy bien desde el primer día. Los espectadores tienen que notar que existe complicidad", explica a la vez que no escatima elogios sobre su compañero del que destaca sus "bromas y buen humor". "Es un amor y muy amable", incide.

La mejora del horario ha sido una de las realidades más evidentes que ha experimentado la periodista con el cambio a la tarde. "Es estupendo ya que vengo del matinal de Espejo Público donde te tienes que levantar a las 4 o las 5 de la mañana", señala. Junto a ello, la visibilidad de las tres de la tarde le produjo mucho "respeto". "Ángel y yo estamos trillados de presentar y escribir textos y aunque veníamos de presentar tres horas, cada vez que te equivocas parecía un desastre", confiesa con el miedo que tenía de "hundir la cadena". Finalmente, la audiencia "nos ha acompañado y no lo hemos llevado a pique", bromea consciente de que la pareja ha despedido los informativos con récord al lograr su máximo de temporada por reunir a 1.972.000 espectadores (14,6%) y liderando el target comercial (17,3%).

Para Carreira, el encuentro con Esther en el plató solo puede ser por culpa del "destino que nos ha unido en varios momentos" y que eso se traduce en la presentación de los informativos en "muy buen rollo que facilita la conexión entre los dos". "Creo -resume- que esta semana lo hemos hecho muy bien y no nos han llegado a poner en los gazapos". Aunque natural de Lugo, Carreira no olvida su paso por Salamanca, ciudad en la que estudió Comunicación Audiovisual y a la que siempre vuelve a recuperar recuerdos. "Me gusta revivir las sensaciones de la época de estudiante. Abrir los ojos y pasear por la Plaza Mayor", recuerda. A partir de mañana volverá a la sección de Internacional donde se ha encargado de cubrir como enviado especial atentados como el de París o Bruselas.