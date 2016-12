El apasionado beso entre 'Bisbal' y Chenoa en 'Tu cara me suena'

La 'cobra' de David Bisbal a Chenoa ha sido lo más sonado de OT: El Reencuentro. Mucho se ha debatido sobre si en realidad la hubo o no la hubo pero lo que está claro es que desde entonces Chenoa esta siendo muy arropada por sus familiares, amigos y fans. En la gala 11 de Tu Cara Me Suena la cantante ha recibido más de un beso, pues la ex triunfita Lorena le tocaba el gran reto de imitar a David Bisbal y ha aprovechado para certificar la verdad de lo que pasó, además, David en el cuerpo de Lorena, ha demostrado a todo el plató que si tiene que darle un beso a Chenoa se lo da. Por su parte, Lorena ha sorprendido con un cambio de sexo transformandose en David Bisbal y la voz ha sido muy parecida a la del artista, pues este nuevo reto no la ha intimidado ni lo más mínimo.