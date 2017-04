Salamanca sigue siendo plató de cine

No hay mal que por bien no venga. Tal vez sea este refrán castellano el que mejor resuma el papel que últimamente está jugando Salamanca en el impulso de las series históricas para televisión. Hace apenas dos semanas, sus calles eran escenario de la producción norteamericana "Still Star-Crossed" y este viernes se volvía a repetir la historia, a pesar del mal tiempo, con otra nueva propuesta televisiva, "Reinas", la gran apuesta de TVE para la próxima temporada.

Y es que la casualidad provoca estas sorpresas. Inicialmente Salamanca no aparecía entre las localizaciones de esta serie que recrea la rivalidad entre las reinas María Estuardo de Escocia e Isabel I de Inglaterra, pero la baja, a última hora, de uno de los escenarios de Alcalá de Henares „Patrimonio no autorizó su uso„ ha posibilitado que Salamanca sea protagonista, por un día, de esta serie. Y más concretamente la Universidad Pontificia, pues en su Aula Magna se rodó este viernes, como si de un salón de la británica ciudad de York se tratara, el juicio a María de Estuardo, así como otras escenas en el claustro universitario como recreación de las dependencias vaticanas.

La jornada fue meteórica „solo un día de rodaje„ y extenuante „más de ocho horas seguidas de trabajo„. Todo el equipo, tanto de actores como de técnicos, se desplazó hasta Salamanca, tomando las calles del centro, para rodar la citada secuencia, la última con la presencia de las dos actrices protagonistas: Olivia Chenery, en el papel de María Estuardo; y Rebecca Scott, dando vida a Isabel I_de Inglaterra. Tampoco faltaron a la cita los más de veinte actores figurantes, algunos ya con experiencia en estas lides, que con paciencia y estoicismo aguantaron la espera „fueron citados a las once de la mañana y el rodaje no dio comienzo hasta las cinco de la tarde„. Todo sea por alcanzar la gloria.

Y tras el rodaje, vuelta a Madrid. "Con esta grabación de Salamanca no se concluye el trabajo; aún nos quedan algunas localizaciones en Toledo y otras ciudades", señaló a LA GACETA uno de los técnicos de la producción.

"Reinas" es una producción de Indiana Pictures para Televisión Española, dirigida por José Luis Moreno y Manuel Carballo y rodada íntegramente en inglés y en escenarios naturales de España y Escocia. La serie incluye seis episodios de 60 minutos cada uno y tiene un presupuesto de 12,7 millones de euros.