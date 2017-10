WhatsApp ya permite (por fin) borrar los mensajes que nunca quisiste enviar

Ya es oficial. Hace casi un año que comenzó a especularse con la posibilidad de que borrar los mensajes en la aplicación Whatsapp iba a ser posible. Iba a ser posible, además, en breve. Unos meses después, la propia compañía de mensajería instantánea avanzaba que la opción de borrar los mensajes llegaría próximamente a España. Pues cuatro meses después del anuncio oficial, ya es posible eliminar un mensaje que enviaste por error o, simplemente, que no quieres que el destinatario tenga en su cuenta. Eso sí, esta novedad se irá implementando de forma gradual con la actualización de la aplicación, tal y como ha avanzado el portal especializado WabetaInfo. La actualización estará disponible para terminales iOS, Android y Windows Phone.

Si actualizas tu aplicación de WhatsApp, pero todavía no cuentas con la posibilidad de borrar los mensajes enviados, no te preocupes, llegará de forma paulatina a todos los terminales.

Cómo borrar mensajes en WhatsApp

Si has enviado un mensaje que no deberías, no te preocupes, a partir de ahora tu error tiene solución. Para borrarlo en iOS, tan solo tendrás que mantener presionado sobre el mensaje y tocar en la opción 'Eliminar' dentro del menú. A continuación, WhatsApp te dará dos opciones: 'Eliminar para todos' y 'Eliminar para mí'. En esta ocasión, tendrás que seleccionar la primera.

Mientras tanto, para borrar un mensaje en Android, tan solo tendrás que mantener pulsado el dedo sobre el mensaje que quieras borrar, y pulsar en el icono de la papelera. Una vez hecho esto, siempre y cuando la acción haya sido llevada a cabo en los cinco minutos siguientes al envío podrás borrar el mensaje. Por el momento, esta opción ha sido introducida en pocos terminales de Android.