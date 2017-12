Truco viral de madre: ¿Cómo darle la medicina a tu bebé y no fallar en el intento?

En cuanto a la paternidad/maternidad se refiere toda ayuda siempre es bienvenida. Hoy en día, con los consejos de un experto (pediatra), la sabiduría de otras madres, amigas o abuelas, Internet y el infalible instinto maternal, para cualquier problema podemos encontrar un abanico muy amplio de soluciones, todas ellas adaptables a cada caso concreto.

En este sentido, las redes sociales se han convertido en una herramienta ideal para que toda esa sabiduría no caiga en saco roto o se desvanezca tan fácilmente. De vez en cuando, algún padre comparte en una red social un truco o consejo que él o ella aplica para una determinada circunstancia y termina triunfando entre otras madres y padres de la comunidad.

Helena Lee, madre y enfermera natural de Inglaterra, compartió el truco que ella utiliza para darle la medicina a su bebé de 8 semanas al que era imposible administrar la dosis cuando correspondía. "Traté de darle de a poquito, traté de dárselo todo de golpe, se lo intenté colar entre las tomas, incluso probé a dárselo con una cuchara, pero él me lo escupía todo", dijo esta preocupada madre a Manchester Evening News en una entrevista. "Con esta dinámica no recibía la dosis que era y no le bajaba la temperatura".



Imaginad la preocupación que tenía esta madre por no poder calmar el malestar de su bebé que pronto se le vino a la cabeza un truco que decidió poner en práctica. Llenó la jeringuilla con la dosis de medicina y la coronó con la tetina del biberón de tal forma que su bebé pudiera succionar el contenido como si fuera leche.

"No se desperdició ni un mililitro", explicaba esta madre de 33 años en el post de Facebook que se hizo viral. Lee reconoció a varios medios que no se esperaba tal difusión (se ha compartido más de 130.100 veces) y que simplemente lo quiso compartir en Facebook porque tenía a varias amigas que se habían convertido en mamás recientemente y pensó que les sería útil.

En cuanto a la salud de su pequeño, todo está de perlas. Las medicinas hicieron su trabajo y el niño vuelve a ser el bebé alegre y feliz que era.