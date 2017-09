Flash pasará a la historia en 2020: razones para desinstalarlo ya

Flash pasará a la historia en 2020. Según anunció la propia compañía en julio, a partir de esa fecha, dejará de dar soporte a este 'plugin' y el motivo no es otro que la gran evolución de los navegadores durante estos años. Hoy en día muchos ya integran las funcionalidades que aporta Flash gracias a otros estándares abiertos, como es el caso de HTML5, WebGL o WebAssembly. Grandes empresas, como YouTube o Firefox, le han ido dando la espalda.

A esto hay que sumarle los grandes problemas de seguridad que ha sufrido siempre y también la gran acogida que han tenido los nuevos estándares. La propia Adobe reconoce que los estándares abiertos "han madurado en los últimos años, y ahora la mayoría proporciona muchas de las capacidades y funcionalidades que habían convertido a los 'plugins' en pioneros".

Además, hace tiempo que el viejo reproductor de contenidos Flash Player incrustado en los navegadores se utiliza solo para reproducir vídeos, y esos vídeos, generalmente, pueden verse desde móviles sin Flash. De ahí que el fin de Flash sea una muerte anunciada.

A continuación te damos siete buenas razones por las que es mejor que desinstales Flash de tu ordenador. Hasta la propia Adobe ha invitado a los creadores a migrar todos sus contenidos en este código a estos nuevos formatos abiertos.

1. El estándar de YouTube es HTML5, no Flash

Desde hace un tiempo, HTML5 es el nuevo estándar de YouTube. La plataforma, en la que antaño no se podían reproducir vídeos si no tenías instalado Flash, dejó de usar este 'plugin' por defecto. Llevaba experimentando con HTML 5 desde 2010, hasta que hace unos años lo adoptó como estándar. HTML5 también es el formato estándar de los navegadores Chrome, Microsoft Edge, Safari y Firefox.

2. Flash acaba con la batería de tu portátil

Esta es una de las razones más importantes por las que te recomendamos desinstalar Flash. La batería es uno de los elementos que más nos preocupa y, si no lo sabías, Flash es uno de sus grandes enemigos.

3. A sus espaldas, récords en fallos de seguridad

Steve Jobs aseguró en su día que la principal razón por la que se colgaban los Macs era por Adobe Flash. Además, el software tiene uno de los peores récords en cuanto a fallos de seguridad y no termina de funcionar bien en dispositivos móviles.

4. Los GIF no necesitan Flash

Los GIFs animados están de moda. Actualmente son la una de las nuevas tendencias en la Red, sobre todo en las redes sociales. Pues bien, por contra de los que pueda parecer, no necesitan Flash para que podamos verlos.

5. Apple no lo utiliza en iOS

En 2010 Steve Jobs revolucionó la industria lanzando su iPad sin soporte para Flash, tecnología que hasta entonces había sido la absoluta protagonista en el mundo del vídeo. La dependencia de Adobe hasta entonces era notable, pero el discurso de Jobs caló y otras empresas fueron dando pasos para migrar a otras plataformas, como HTML5. Apple no le dio cabida en sus dispositivos móviles y el propio Adobe decidió dejar de lanzar actualizaciones para Android.

6. Aliado de la publicidad intrusiva

Si hay algo que chirría de Flash es la publicidad intrusiva que la mayoría de las veces lo acompaña. Que levante la mano el que nunca haya sufrido el anuncio de turno cuando está navegando por Internet. Sí, efectivamente, esos dichosos banners que se esconden detrás de las pestañas que tenemos abiertas se los debemos a Flash, porque es el que permite su sonido.

7. Si usas ´tethering´

Flash también es el culpable del gran consumo de datos móviles al usar 'tethering'. Este es muy superior si navegas con Flash instalado.Flash todavía sigue siendo necesario porque hay algunas páginas o servicios que no funcionen sin él, pero también es cierto que la mayoría de empresas y navegadores ya no lo tienen como estándar. Ya en 2010, el porcentaje de vídeos disponibles en HTML5 llegaba al 54 por ciento, y esa proporción no ha hecho más que crecer, sobre todo gracias al apoyo de compañías como YouTube.