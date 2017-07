Rellena su CV utilizando la función auto-completar de Google y triunfa en Internet

"Cómo escribir un curriculum vitae" es una de miles de millones de peticiones que el buscador de Google recibe cada día. Algo tan sencillo como introducir datos de nuestra vida y nuestra experiencia laboral suele dar más de un quebradero de cabeza -por no hablar de cuando hay que redactarlo en otro idioma.



Es un hecho: rellenar nuestro CV no es tan sencillo como parece, tampoco es divertido y, en muchas ocasiones, es una completa pérdida de tiempo. Pero, ¿es tan complicado como para necesitar la función auto-completar de Google? La respuesta depende del humor del que pregunta y de la finalidad de sus acciones.



Aaron Gillies, actor londinense, tenía que actualizar su currículo y decidió echar mano de la función auto-completar de Google. El resultado fue tan asombroso que decidió compartirlo en Twitter y recibió miles de comentarios alabando su originalidad.







I needed to update my CV so I did it all through google autocomplete and soon I will have every job pic.twitter.com/pjCBtUhtmw