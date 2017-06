La función de Whatsapp más esperada llegará en la próxima actualización

Las equivocaciones en los mensajes de Whatsapp tendrán remedio muy pronto. En los próximos días, la red de mensajería instantánea llevará a cabo una actualización en la que permitirá a los usuarios de iOS y Android borrar aquellos mensajes que desee. Eso sí, siempre y cuando sea en los cinco minutos siguientes a su envío.

Tras meses de especulaciones, WhatsApp ha anunciado su función 'Anular', que permitirá a sus más de 1.200 millones de usuarios cancelar el envío de un mensaje a un chat en grupo o individual. La novedad estará lista en la próxima actualización. La idea es que no se reciba ninguna notificación si el mensaje no se anuló con éxito, lo que dejará al usuario con la incógnita de saber si el destinatario habrá visto el mensaje o no.