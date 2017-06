Esto es lo que le ocurrirá a tu iPhone o iPad si no puede actualizarse a iOS11

Apple presentó a principios de junios las novedades de la nueva versión de su sistema operativo móvil: iOS 11, que estará disponible a finales de año.

La actualización contará con importantes mejoras entre las que se encuentran: un iMessage rediseñado que se podrá sincronizar con iCloud, mejoras en siri o una encriptación end-to-end, entre otras. Destacan las novedades en la navegación de Maps, que introducirá soporte a los aeropuertos más importantes del mundo.

Hasta otoño no estará disponible esta actualización, pero ya han anunciado que no todos los iPhones podrán soportar esta nueva versión. El nuevo iOS11 solamente funcionará en teléfonos y tablets con una arquitectura de 64 bits, por lo que todo iPhone o iPad que no cumpla el requisito quedará desactualizado.

Solamente podrán instalarlo: el iPhone7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE y iPhone 5S. Todos los modelos anteriores 8iPhone 4, iPhone 5C o iPhone 5) ya no podrán descargarse esta nueva actualización de software ya que cuentan con una arquitectura de 32 bits. Tampoco funcionará en iPads de cuarta generación o anteriores por este mismo motivo.

Además de no poder disfrutar de las novedades que trae, los usuarios tampoco podrán instalar los parches de seguridad que la compañía suele lanzar con cada actualización, por ello nuestros dispositivos quedarán indefensos. También supondrá el fin de las aplicaciones de 32 bits y otras muchas dejarán de estar disponibles en modelos antiguos, ya que para actualizarse exigirán contar con la nueva versión.

Este lanzamiento podrá empujar a muchos usuarios a renovar su dispositivo para no sufrir todos estos quebraderos de cabeza. Según Apple, será "un paso gigante para los iPhone y un salto monumental para los iPad". Muchos usuarios parece que no piensan de esta manera.

Aunque iOS 11 se lanzará oficialmente para todo el mundo y de forma gratuita a partir de septiembre de este año, los que quieran tenerlo ya pueden descargarse la versión beta desde finales de junio aproximadamente.