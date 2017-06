3 días y adiós al 'roaming': ¿Sabes cómo serán las nuevas normas de telefonía móvil para viajar por Europa?

Los gastos de 'roaming' tienen los días contados. El próximo 15 de junio los ciudadanos de la Unión Europea dejarán de tener que pagar de más por utilizar sus datos móviles fuera de su país así como por hacer llamadas o enviar mensajes.

Según ha informado la Comisión Europea, el 'roaming' pondrá su punto y final en solo tres días. Pero para quienes todavía tengan alguna duda sobre cómo funcionarán a partir de ahora las tarifas móviles cuando se viaje al extranjero, desde Mercado Financiero hemos recopilado y resuelto las principales dudas sobre el tema:

¿Qué es esto del roaming?

Al viajar a otro país y llamar por teléfono, enviar un SMS o navegar por internet con un teléfono móvil o cualquier dispositivo dotado de una tarjeta SIM del país originario, se están utilizando redes móviles en itinerancia, lo que se conoce como roaming.

Al hacer utilizar redes de una compañía extranjera, el operador telefónico con el que se trabaja está obligado a pagar al operador local por la utilización de sus redes, un coste denominado como precio mayorista y que hasta el momento, la compañía contratada acababa remitiendo al consumidor.

¿Qué supone que se acabe?

La nueva norma europea permitirá que todos los viajeros que utilicen la tarjeta SIM del Estado miembro en el que residen o con el que mantienen vínculos estables puedan usar su dispositivo móvil en otro país de la UE de la misma forma en que lo harían en el suyo propio, es decir sin costes adicionales.

Como ejemplo de estos 'vínculos estables' con el país en el que se estudia o se trabaja, la CE pone el de los trabajadores transfronterizos o el de los trabajadores desplazados por motivos profesionales a otro país.

¿En qué países no habrá que pagar?

No se pagarán costes de 'roaming' a partir del día 15 en ninguno de los 28 países de la Unión Europea: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, España, Suecia y Reino Unido.

Además, está programado que se añadan más tarde los países del Área Económica Europea: Islandia, Liechtenstein y Noruega.

¿Hay que hacer algo para activarlo?

Aunque las operadoras móviles están obligadas a notificar a sus clientes que ya pueden disfrutar de roaming gratuito en la UE, no es necesario hacer nada en el dispositivo para activarlo ya que se hará de manera automática.

¿Hay límites en el la nueva norma del roaming?

Se considera que se está haciendo un uso justo o razonable de las redes móviles de itinerancia cuando se pasa más tiempo en el país de origen del usuario (o al que pertenece la entidad que gestiona la tarjeta SIM), que en el extranjero.

Para evitar fraudes al respecto, el operador móvil puede comprobar la cantidad de tiempo durante el que un cliente ha disfrutado del 'roaming' durante los últimos cuatro meses consecutivos y en algunos casos, incluso más.

Si se detectan abusos el operador de telefonía móvil puede ponerse en contacto con el cliente para informarle de que podría estar sujeto a cargos añadidos por roaming si dos semanas después del aviso continúa en el extranjero.

Si en este margen el cliente vuelve a conectarse a su red doméstica, no se le aplicarán cargos. En caso de que no lo haga, el operador puede establecer cargos adicionales desde la fecha del aviso en adelante.

Así, si cuando se viaja a la UE, se puede disfrutar libremente del romaing siempre y cuando el operador no se ponga en contacto con el cliente para notificar que ha sobrepasado el límite establecido por la 'cláusula de uso razonable'.

Al respecto, los expertos de la Comisión Europea recomiendan que si se trata de viajes de más de cuatro meses o de una residencia temporal de más de este tiempo, se contrate una tarifa con un operador local.

¿Qué pasa con las tarifas con muchos gigas a bajo precio?

En las tarifas con gran cantidad de datos a precios bajos, el operador puede establecer un límite a los datos que puede usar el usuario fuera de su país, informando siempre al cliente de ello. En todos los casos, este límite deberá superar la cantidad de datos que resulte de dividir el precio mensual sin IVA de la tarifa por el precio máximo por giga establecido para el mercado mayorista (actualmente en 7,7 euros) y multiplicarlo por dos.

Por ejemplo, si un cliente tiene contratado un paquete que incluye 25GB datos por 32 euros, podrá utilizar como mínimo 8,31GB fuera de su país sin coste adicional. Este límite es consecuencia de dividir el precio de 32 euros entre los 7,7 euros que cuesta el giga en el mercado mayorista y multiplicarlo por dos.

¿Qué pasa si supero los servicios que tengo contratados?

Si estando en el extranjero, se superan los servicios contratados con la operadora, es decir, llamo más de lo contratado o supero el uso de datos por el que pago, la operadora podrá establecer recargos que nunca podrán superar los máximos establecidos por la Comisión Europea:

- 3,2 céntimos por minuto en llamadas de voz (+IVA)- 1 céntimo por SMS (+IVA)- 7.7 euros por giga de datos (+IVA)

¿Podré conectarme desde un avión o un barco?

Con la nueva legislación de roaming los usuarios europeos podrán conectarse desde un barco o un avión en tanto en cuanto estén conectados a una red terrestre localizada en el territorio acordado.

Alerta, que llamar desde España al extranjero, no es roaming

Según explica la Comisión Europea, llamar desde España al extranjero no es roaming, lo que significa que si un usuario llama desde Madrid a un familiar que está de vacaciones en Londres, el que llama desde la capital española tendrá que pagar un sobrecargo por llamada internacional aunque el que está en Londres no tendrá que abonar nada.