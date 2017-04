WhatsApp también permitirá mandar mensajes que se 'autodestruyen' a las 24 horas

La aplicación de mensajería WhatsApp está probando nuevas funciones para incorporar a sus 'Status' efímeros que ya aparecen en su Beta para iOS, como apunta la cuenta de Twitter especializada WABetaInfo. Esta herramienta permitiría publicar contenidos de 24 horas y tendría funciones similares a las 'Stories' de Snapchat o Instagram.



Los nuevos 'Status' de la aplicación incluirían varias herramientas, entre las que destaca la posibilidad de responder directamente a los 'status' de otros usuarios o la posibilidad de eliminar nuestros 'Status', con un botón de 'Delete'.



Además, se habilitaría la opción de saber quiénes han visualizado estos contenidos y cuándo lo han hecho, una opción que llegaría desactivada por defecto, al igual que otra opción que permitiría silenciar los 'Status'.



Y cuando somos nosotros quienes están viendo un 'Status', aparecería un icono redondeado con el símbolo del audio, como recoge @WABetaInfo, en relación a los distintos tipos de contenidos que podrán compartirse en los 'Stories'.





