Mejora el rendimiento de tu móvil 'congelando' aplicaciones sin verte obligado a desinstalarlas

Si revisamos nuestro teléfono móvil veremos, muy probablemente, un montón de aplicaciones que instalamos en su día y del cual hoy solo utilizamos cinco o seis (las de siempre). Es inevitable descargar aplicaciones; unas se ponen de moda, otras las instalamos en vacaciones, otras son obra de nuestros hijos que han estado tocando donde no debían... el caso es que esas aplicaciones se quedan en el 'smartphone', consumiendo, y no nos preocupamos de desinstalarlas, ni siquiera de 'congelarlas'.

¿Qué significa 'congelar' una aplicación? La idea es sencilla y consiste básicamente en deshabilitar una aplicación del sistema. Digamos que es un método menos agresivo que eliminar por completo la aplicación de nuestro terminal. Además, si en algún momento queremos volver a usarla, solo tendremos que descongelarla, es decir, volver a habilitarla.

Esta es una buena opción para aquellos que son más reticentes a eliminar aplicaciones porque piensan que pueden necesitarlas más adelante o para los que les da pereza estar desinstalando e instalando aplicaciones. No obstante, congelar aplicaciones tienes ventajas mucho más interesantes y beneficiosas para nuestro dispositivo.

VENTAJAS DE CONGELAR UNA 'APP'

¿Qué beneficios tiene el congelar una aplicación? Sin duda notaremos que se reducirá de forma drástica el consumo, ya que las aplicaciones que deshabilitemos dejarán de ejecutarse. Las aplicaciones se mantienen en el sistema ocupando espacio de almacenamiento, pero el sistema ignora dicha aplicación, por lo tanto, también ganamos memoria RAM.

Si seguimos este procedimiento con todas las aplicaciones que no usamos de forma habitual y que tenemos descargadas en nuestro smartphone, realmente podemos ahorrar muchos recursos.Este truco nos servirá también para las aplicaciones que vienen instaladas por defecto en nuestro terminal y que suelen ser aplicaciones que no usamos. Sin duda, mejor que eliminarlas (algunas no se pueden) es deshabilitarlas, porque cuando borramos ciertas aplicaciones el sistema se vuelve inestable.

¿CÓMO SE CONGELA UNA 'APP'?

Los usuarios de Android pueden hacerlo de forma manual entrando en cada aplicación desde 'Ajustes', 'General', 'Aplicaciones', y haciendo clic en el botón 'Deshabilitar"' La 'app' se mantendrá en el dispositivo, como hemos dicho anteriormente, pero no consumirá batería ni tampoco memoria RAM. Cuando queramos, podremos volver a habilitarla a través del mismo procedimiento.

Aunque, la forma más sencilla de deshabilitar las aplicaciones que no usas es usando aplicaciones de terceros como AntTek App Manager (gratuita) o Titanium Backup (de pago, porque la versión gratuita no te permite congelar aplicaciones). Los usuarios de Android pueden descargarse desde la Play Store aplicaciones gratuitas como SD Maid, que es bastante sencilla.

Si descargamos SD Maid la aplicación, lo primero que veremos es una pantalla con las siguientes herramientas. Para encontrar las aplicaciones que queremos congelar, que es lo que nos interesa, deberemos hacer clic en 'Control de aplicaciones'. Cuando entremos en este apartado nos aparecerán todas la aplicaciones que tengamos instaladas en nuestro smartphone.

Hacemos clic sobre la aplicación que queremos deshabilitar y a continuación la aplicación nos dará varias opciones. En el menú que se despliegue seleccionaremos 'Congelar aplicación'.

Hecho esto la actividad de la aplicación habrá quedado desactivada. Para volver a usarla, simplemente será necesario hacer el proceso inverso ('Descongelar aplicación') y automáticamente volverá a estar disponible y habilitada en nuestro 'smartphone'.