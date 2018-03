Un joven se enfrenta a seis años de cárcel acusado de agredir sexualmente a su compañera de piso mientras dormía

"Tenía una borrachera indecente este día", reconoció ayer en el juicio un joven camarero detenido en junio de 2013 por agredir sexualmente a su compañera de piso, una joven británica, mientras dormía. La Audiencia Provincial de Salamanca acogió ayer el juicio contra el joven, J.G.C., para el que el fiscal solicitaba en su escrito de calificación inicial una pena de seis años de prisión.



Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 10 de junio, hacia las cuatro de la madrugada. Según manifestó el acusado compartía piso en la Rúa Mayor con otros tres varones y la chica con la que tenía "una amistad propia de compañeros de piso".



"Esa noche había ido a un concierto y al llegar al bar me dijeron que dado mi estado era mejor que no trabajara", así que se fue. Según le comentaron después anduvo de bares, dijo, y terminó manifestando que poco o nada recuerda del día de los hechos porque "tenía una borrachera indecente", dijo, a lo que a preguntas de las partes añadió que cree que la víctima "miente".

Mientras tanto, con la mediación de una intérprete y detrás de un biombo para no ver ni ser vista por el acusado, la víctima mantuvo su versión al señalar que aquel día llegó a casa a las cuatro de la madrugada y se fue a su habitación a dormir porque estaba cansada.

"Estaba dormida en mi cama y de repente me desperté porque sentí el peso de otra persona encima de mí, que respiraba muy fuerte y me estaba tocando", concretamente, precisó, le introdujo dos dedos en la vagina, por lo que en cuanto reaccionó le empujó e intentó escapar. ´El volvió a intentarlo, pero discutieron, le empujó de nuevo y salió de la habitación.