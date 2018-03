Desaconsejan que se realicen "búsquedas particulares" del joven desaparecido en Salamanca

La Subdelegación del Gobierno ha desaconsejado "iniciativas particulares" para buscar en el entorno del río Tormes a un joven de 23 años del que no se tiene noticia alguna desde el pasado lunes en Salamanca.

Tras tener conocimiento, a través de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la provincia, que, por iniciativa propia, distintas personas estaban organizando un dispositivo de búsqueda del joven de nacionalidad boliviana, la Subdelegación ha creido conveniente desaconsejar esta propuesta.

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del resto de servicios de Protección Civil y Emergencias, Prevención y Salvamento están llevando a cabo "una intensa búsqueda", que no solo se circunscribe a Salamanca capital y alrededores sino que se está llevando a cabo "en toda la provincia".

Asimismo, ha reseñado en la información facilitada, que el dispositivo especial "cuenta también con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Duero, cuenca a la que pertenece el río Tormes".

Por ello, la Subdelegación del Gobierno ha insistido en que "desaconseja cualquier iniciativa de carácter particular con participación de personal no profesional o no cualificado, teniendo en cuenta los riesgos que pueden derivarse del actual episodio de climatología adversa y, muy especialmente, de las condiciones en que se encuentran los ríos, no libres de registrar notables variaciones de caudal".