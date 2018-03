Una menor condenada a trabajos para la comunidad por amenazar a otra en las redes sociales

"Cuando te vea te voy a matar, te voy a mandar a la UCI, en tu entierro voy a hacer una fiesta". Éstas y otras muchas amenazas lanzadas por una menor a otra a través de las redes sociales le han costado una condena de 40 horas de trabajos en beneficio de la comunidad, así como seis meses de prohibición de acercarse a la víctima a una distancia mínima de 50 metros. Condena que la menor, de quince años de edad y con residencia en Salamanca capital, aceptó el pasado 20 de febrero y que este jueves fue notificada a las partes.

En la sentencia del Juzgado de Menores de Salamanca, a la que ha tenido acceso LA GACETA, se reconocen como hechos probados que la acusada en diversos momentos del día 15 de septiembre del pasado año utilizó la red social Instagram para, "con ánimo de alterar la paz y tranquilidad" de la víctima, también menor de edad y vecina de una localidad de la provincia, enviarle diversos mensajes.

En ellos, prosigue la sentencia, le profirió entre otras las siguientes expresiones: "Cuando te vea te voy a matar, te voy a mandar a la UCI, en tu entierro voy a hacer una fiesta, voy a ser tu peor pesadilla, te vas a ver en un ataúd, vete cogiendo miedito porque la muerte llamó a tu puerta, que Dios no se cruce en este mundo que te juro por mi abuelo que está muerto que que te ves en una tumba, de matarte no te libra ni mi puta madre, dame tu número que te voy a llamar, me cago en lo más sagrado que tengas desgraciada, te voy a matar, te voy a recordar hasta ir a tu entierro, escóndete zorrita".

Estas intimidatorias expresiones fueron reconocidas por la propia acusada en el juicio que se celebró el pasado mes de febrero, que se mostró conforme asimismo con las medidas propuestas por el Ministerio Fiscal, ante lo que el juez dictó sentencia de viva voz, que declaró firme.

