Varios robos en vehículos en Vistahermosa ponen en guardia a los vecinos

Vecinos del barrio de Vistahermosa están atemorizados después de que en los últimos días unos delincuentes hayan conseguido acceder a un garaje comunitario y llevarse un quad, además de intentarlo con otros muchos vehículos y dejar destrozos en dos motos y al menos cuatro coches, que aparecieron con las puertas forzadas y completamente cubiertos de los copos blancos procedentes de tres extintores.

Según ha podido saber este diario, los hechos se produjeron en la madrugada del domingo en un edificio residencial de la calle Luis Gutiérrez Soto y fue a primera hora del lunes cuando los vecinos más madrugadores se encontraron con los destrozos. Tal y como ha relatado uno de los afectados, el garaje en cuestión tiene dos alturas y han sido precisamente los vehículos que estaban estacionados en la planta que comunica con el exterior los que han sufrido los daños. "Lo que no entendemos es por dónde han entrado porque la puerta del garaje no estaba forzada. No sabemos si es que alguien se la dejó abierta o qué", cuenta.

Sea como fuere, los autores intentaron llevarse gran cantidad de vehículos aunque finalmente solo lo consiguieron con el quad. "Una moto tenía el bombín forzado y de otra se llevaron unas herramientas que los propietarios tenían guardadas en el baúl. Luego tres coches aparecieron con las puertas forzadas y otro con un fuerte golpe en la carrocería. Suponemos que los abrieron, vieron los objetos de valor que había y luego al no encontrar nada rociaron los extintores por todos lados para intentar eliminar huellas".

