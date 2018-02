Condenado por dar una paliza al hombre que impidió que siguiera maltratando a su 'ex'

El hombre juzgado a mediados de enero por maltratar a su exmujer y agredir violentamente al varón que salió en defensa de esta, L.S.G. de 51 años, ha sido condenado. La Audiencia Provincial le impone en total 23 meses de prisión por los delitos de maltrato o lesiones en el ámbito de la violencia de género -por las lesiones a la mujer- y lesiones -por las del varón-. Además le impide aproximarse a menos de 250 metros a ambos y comunicarse por cualquier medio durante tres años y el pago de una indemnización de 175 euros a su exmujer y de 2.750,80 euros al varón.



El tribunal absuelve por otra parte a J.L.C.T. -víctima y acusado en el procedimiento- del delito de lesiones leves que le imputaba la letrada de L.S.G. al concluir que en su caso concurre la eximente plena de legítima defensa.

La sentencia, a la que ha tenido acceso LA GACETA, aún no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Además, según han señalado fuentes del caso consultadas por este diario, el fallo no implica el ingreso de L.S.G. en prisión al no exceder la pena de los dos años de prisión y haber sido ya cancelados sus antecedentes penales.





