Trasladado al Hospital tras ser atacado con un palo en la cara en la rotonda de La Fontana

Un hombre ha sido trasladado al Hospital como consecuencia de la agresión sufrida al ser golpeado con un palo en la cara por otro individuo. Los hechos han ocurrido hacia las 21.00 horas en la rotonda de la urbanización La Fontana, en Santa Marta, y ha provocado un importante despliegue de efectivos en el lugar.

Según informan fuentes del caso en declaraciones a LA GACETA, el agresor y la víctima circulaban en sendos coches, al parecer con más personas. Al llegar a la rotonda y por causas que se investigan ambos se bajaron del coche y uno de ellos agredió al otro con un palo. Acto seguido el atacante subió al vehículo con sus acompañantes y huyeron al lugar.

La víctima resultó lesionada, aunque su estado no parecía revestir gravedad. A preguntas de los agentes negó conocer al atacante y los motivos de la agresión, además de no dar dato alguno del coche contrario. El afectado no ha querido denunciar los hechos.