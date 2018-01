La traductora búlgara que formaba parte de la banda de narcotraficantes

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado en una operación conjunta una banda de origen búlgaro dedicada al tráfico de droga y han aprehendido cuatro kilos de heroína de elevada pureza, que es cinco veces más de lo que se requisó en Castilla y León en todo 2017, según informa Efe.

La Operación "Pan, vino y turca", se inició a principios de noviembre con la detención de una mujer, que ya había fue investigada en 2014 por tráfico de drogas, y a la que se decomisó medio kilo de heroína. Días más tarde, los agentes interceptaron a un transportista y a otros dos miembros de la banda, a los que detuvieron al encontrarles en posesión de un kilo de heroína.

Las últimas detenciones han sido las de tres personas de la misma banda que actuaban como traductores y transportistas y una traductora que asistía a la Policía Nacional en los interrogatorios, ya que la mayoría de los 8 búlgaros de la banda no hablaban apenas español.

Al parecer, la traductora, que había sido contratada a través de una empresa, no traducía fielmente en los interrogatorios y aprovechaba para facilitar información a los detenidos cuando la operación aún no estaba cerrada.