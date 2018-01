Piden un año de prisión a una mujer por influir en su hija para incumplir las visitas al padre

Una mujer se enfrenta a un año de prisión que le pide la acusación particular y a 2.160 euros de multa que le reclama el fiscal por un delito de desobediencia. Ambos le acusan de influir negativamente en su hija, que actualmente tiene 7 años, para incumplir sistemáticamente las visitas señaladas con su padre en el punto de encuentro.

El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca acogió este jueves el juicio, en el que la acusada, A.E.M., negó tajantemente las acusaciones asegurando que ella nunca se ha negado a que le vea, sino que es la niña la que no le quiere ver: "Mamá que no me quiero quedar con Carlos", asegura que le dice siempre.

Esta situación se viene siendo ya una constante, hasta el punto de que el padre lleva dos años y medio sin ver a su hija, que sorprendentemente se refiere a él en todo momento como "Calos" pero nunca como "papá".

La mujer señaló asimismo que en alguna ocasión incluso le ta cortado un mechón de pelo o le ha pinchado con una aguja, lo que ella llegó a denunciar siendo archivado el caso.

"Un niño no sabe lo que está bien, ni lo que está mal, su viuda debe ser un juego", señaló la acusada, para acto seguido incidir en que es la propia niña la que no quiere ver a su padre.

Como un caso de "desobediencia contumaz, reiterada e infundada" calificó el fiscal la actuación de la mujer, de la que dijo que no ha pagadop ni una de las multas coercitivas que le ha impuesto el Juzgado de Familia por sus incumplimientos en el régimen de visitas.